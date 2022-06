En foro Cauz se presenta, este lunes, la puesta en escena de “Matar a un Príncipe”

Qué mejor manera de empezar la semana que con teatro. Para esta lunes se programó la puesta en escena de la obra de teatro Matar a un Príncipe, en el ForoCauz, Escénica Producciones, en una coproducción con la Compañía Titular de Teatro UV, presenta única función a las 19:30 horas.“Matar a un Príncipe” es una comedia dramática que habla de los procesos que existen cuando dramaturgos y actores preparan un personaje; asimismo, habla de la importancia de trabajar las emociones y atender aquellos episodios de nuestras vidas que aún no hemos resuelto.Obra de teatro que expone la vida monótona de José Miguel, un actor retirado, quien vive un inesperado suceso que le provoca un deseo incontrolable por volver a los escenarios. Es, entonces, cuando él decide arriesgarse e intentar este regreso con la ayuda de Ericka, un antiguo amor, sin saber que en el camino deberá confrontar su difícil pasado. Defectos, vicios, errores y heridas que no han sanado se presentarán en formas dramáticas e irónicas, llevándolo a situaciones que, si bien son extremas, también serán liberadoras. Una travesía emocional por el simple propósito escuchar el anhelado aplauso y, de paso, volver a encontrar el amor.La comedia “Matar a un Príncipe” cuenta con las actuaciones de Rosa Eglantina González y Luis Humberto Martínez, la producción de Tayde Pedraza, con asistencia de dirección de Camila Palomec, la difusión de Johanna Herrera y la dramaturgia y dirección de Arturo Sandoval.Se invita al público para que asista a la función única, este lunes 20 de junio, a las 19:30 horas, en el Foro Cauz, ubicado en la calle Morelos no. 1, esquina Barragán, en el centro de esta Capital. El costo del boleto es de $100 general.