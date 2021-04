En Fortín, Cruz Ámbar constata baja en casos de COVID

El delegado regional de Cruz Ámbar en la zona centro, Luis Ojeda Cid, informó que la corporación a su cargo registra una baja en el número de servicios de traslados de enfermos de COVID-19 a los hospitales de Río Blanco e IMSS de Orizaba.



Indicó que si bien se esperaba una tercera ola de contagios después del periodo vacacional de Semana Santa, afortunadamente no lo hubo. Consideró que por la aplicación de la vacuna ya hubo resultados favorables.



El punto más crítico de la pandemia fue hace un año, y Cruz Ámbar realizaba hasta 5 traslados de pacientes con síntomas de COVID-19.



“Abril, mayo, junio del año pasado fueron críticos en enfermos de COVID-19, la segunda ola de contagio fue en enero de este año, se saturaron los hospitales”, dijo



Ese sentido reconoció el trabajo de sus compañeros paramedicos tras indicar que fueron pioneros en el traslado de pacientes COVID y tomar las medidas de precaución pues era la única corporación que tenía cápsulas y el equipo necesario para no contagiarse y cuidar a su personal.



Refirió que muchas instituciones de salud no dieron el servicio y resguardaron al personal, caso contrario Cruz Ámbar, que dieron la batalla capacitandose y usando equipo de protección.



Actualmente buscan que los 34 elementos voluntarios que forman parte de Cruz Ámbar estén vacunados contra el Covid-19, ya solo faltan 16 por inmunizar.