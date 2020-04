En funerarias de Córdoba carecen de protección para atender a fallecidos por COVID-19

Las empresas que brindan servicios funerarios deben cumplir lineamientos en el manejo o disposición de cadáveres que tuvieron diagnóstico de COVID-19.



Sin embargo, empleados de funerarias locales señalan que usan la mínima protección, pues hasta ahora solo han realizado un servicio por influenza atípica en el HGZ8 del IMSS.



Sin querer proporcionar sus nombres por temor a despido por parte de la empresa en la que laboran, indican que ocupan guantes, cubrebocas y gafas, proporcionados por la empresa en la que laboran pero es lo que siempre han utilizado, mas no equipo o un traje especial para cuerpos diagnosticados por COVID-19.



De acuerdo a la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud Federal, se debe ocupar equipo especial en el manejo de cadáveres con diagnóstico de coronavirus pero además debe ser el traslado en féretro cerrado dentro del cual se colocará el cuerpo conservado en bolsa plástica cerrada y sanitizada y realizar la exhumación o cremación lo más pronto posible. En caso de optar por el segundo, no se puede reutilizar el féretro al ser considerado un riesgo de salud pública.



Una vez realizado el trabajo anterior, se debe proceder a la limpieza de todo el equipo que se usó en el traslado del cuerpo, desde las instalaciones hasta la vestimenta de protección.



Para el personal del horno crematorio se recomienda lo siguiente: cuando se reciba un cuerpo para incineración sospechoso o con diagnóstico de COVID-19, antes de abrir el féretro que contiene el cadáver, este deberá ser rociado con una solución de hipoclorito de sodio a una concentración de 5000 ppm.



Al momento de abrir el ataúd nuevamente se rociará, tanto a su interior como al cuerpo.



Además, deberán utilizar el equipo de protección personal consistente en guantes, mascarilla tipo N95, bata u overol y no reutilizar féretros, lo lamentable es que empleados de funerarias desconocen el procedimiento y con ello aumenta el riesgo de contagio.