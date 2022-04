En gasolinera averiaron su auto y no se hacen responsables, denuncia xalapeña

Hola buen día:Mi nombre es Sandra Elizabeth Valdivia.Acudí a la gasolinera de Praderas y me ofrecieron el servicio de revisión de niveles. Ahí, el señor José Luis Sánchez Salamihua, despachador de la gasolinera, le vertió un litro de aceite a mi auto Nissan Tiida Sedán sin que le hiciera falta tal cantidad. Yo le dije que no era posible porque tenía 2 meses que le habían realizado el servicio.Sin embargo, le vertió el litro de aceite completo, lo que originó un sobrecalentamiento en el motor revolviendo el aceite y el anticongelante.En un principio me dijeron que se harían responsables, indicándome que regresara cuando tuviera la factura de la reparación.Pero al regresar se burlaron de mí y por mi condición de mujer dijeron que le hiciera como quisiera, que no me van a pagar nada.Es por ello que decidí denunciar y alertar a las personas que suelen cargar combustible en la gasolinera de Las Praderas, la estación ES12735.Aunado a ello, espero que PROFECO acuda y verifique que no entregan los tickets de carga de gasolina y validen si venden el litro completo de gasolina o sólo dan 950 ml.Agradezco de antemano alertar a los consumidores de combustible en Praderas.