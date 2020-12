En Gobierno ya no hay “aliados de delincuentes”, dice Cuitláhuac ante diputados

Gracias a la estrategia de Seguridad Pública de construir la paz a mediano y largo plazo, se logró disminuir en este año -24.67 por ciento en los índices delictivos, resaltó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.



Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Segundo Informe, el Mandatario Estatal reconoció que estas cifras son reconocidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Ante los diputados locales, el titular del Ejecutivo reconoció que, si bien son buenos los resultados, aún hay pendientes en la materia, sin embargo, la diferencia es que en esta administración “los aliados de los delincuentes ya no están dentro del Gobierno”.



Y es que decir de García Jiménez, a Veracruz se le coloca ya en el lugar 17 en materia de incidencia delictiva, por debajo de Estados como Colima, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas.



“La drástica disminución de la incidencia delictiva general es de -24.67%. Esto se ha logrado a través de una total coordinación con los esfuerzos federales, con un cambio radical en la procuración de justicia estatal, con nuevos aires en el Poder Judicial y con la decisión irreversible de terminar con el legado de violencia en que sumieron a Veracruz durante mucho tiempo”.



“Insisto, no es que ya no sucedan los delitos, sino que los aliados de los delincuentes ya no están en el alto mando de este Gobierno ni en la Fiscalía General del Estado”, dijo.



Mencionó que con apoyos directos y llevando bienestar a las familias veracruzanas, se ha logrado el objetivo de tranquilizar el Estado donde se incluyen mejorías en infraestructura de salud, mejores escuelas, así como más obra pública en comunidades.



“Así como permear la difusión de nuestra cultura entre jóvenes y niñas con una visión humanista en la educación y el quehacer gubernamental; de esta manera iremos encontrando nuestros valores en el interés colectivo que supere cualquier adversidad individual. Es decir, aspiramos a una sociedad que se base en hacer más por los demás. Sentadas las bases para la transformación”, apuntó.



Cuitláhuac García fue claro al referir que dos años del inicio de una de las “grandes transformaciones del país”, puede reiterar que el pueblo de Veracruz no se equivocó cuando otorgó su voto a Andrés Manuel López Obrador para Presidente de la República, ya que con dicho triunfo se terminaran las historias de corrupción que desde el poder político protagonizaron quienes le antecedieron.



Destacó que el arribo de un gobierno estatal honesto y comprometido con la gran tarea de la transformación, era inaplazable y fue la clave para impulsar, desde el inicio, todos los proyectos que a su decir, hoy benefician a la gente de Veracruz, de manera medible y palpable.



“Yo diría irrefutablemente convertidos en una realidad: Veracruz se está transformando”.



De este modo, aseguró que las frases del pasado como: “los políticos con mansiones en el extranjero”, “las nuevas mansiones del gobernador”, “el nuevo yate del gobernador”, “el hospital en ruinas que dejaron”, “el puente incompleto que dejaron”, poco a poco van contrastando con las nuevas frases que ha recogido por toda la entidad.



“Es la primera vez que un Gobernador inaugura una obra en esta comunidad, primer Gobernador que llegó a visitarnos y no vino en helicóptero, el centro de salud aquí es nuevo, el hospital de salud que había sido abandonado por muchos años en Orizaba, ya está en funcionamiento, el hospital abandonado de Coatzacoalcos ya está funcionando”.



Asimismo y como en otras ocasiones, reiteró que hay otros mensajes que se sustentan en hechos y que caracterizan el nuevo gobierno: “ya no hay pactos con la delincuencia organizada”, “100 días sin secuestros en Coatzacoalcos”, “primer gobernador que no tiene casas en el extranjero”, asentó.