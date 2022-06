En hogar del “feminicida serial”, buscan pistas de Miriam, otra desaparecida

Los padres de la joven Miriam Prado García, desaparecida desde agosto de 2021 y posiblemente otra de las víctimas de Greek “N”, se trasladaron de Oaxaca hasta Córdoba, Veracruz, a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE).Esto para el cateo al domicilio del ahora vinculado a proceso por su presunta participación en el feminicidio de Viridiana Moreno, en Úrsulo Galván.En entrevista, el padre acusó que ninguna instancia del Gobierno de Veracruz, como la Comisión de Víctimas, les ha dado el apoyo solicitado para dar con el paradero de su hija, cuyo sueño era aprender belleza y estudiar la universidad en la entidad.Precisó que esperan que a raíz de este cateo que se realizará a la casa, ubicada en la colonia López Arias de Córdoba, se les informen los avances.“Que nos informen, que hagan el reporte y que se pueda interrogar a la persona que es culpable de esto”, señaló enfático.El hombre recriminó el proceder de las autoridades de la entidad pero sostuvo que el cateo de este martes es un paso importante en la indagatoria por la desaparición de la joven que contaba con 19 años al momento de su ausencia, aunque se dijo conforme con el hecho de que las investigaciones por fin estén avanzando.Los padres estarán acompañados por diversas organizaciones de la zona centro de la entidad, como el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas de Córdoba, a quienes han recurrido en busca de apoyo, enfatizando que quieren un proceso “transparente”.Greek “N” fue detenido y vinculado a proceso junto con su pareja Adamari “N”, por el presunto feminicidio de Viridiana Moreno Vásquez, desaparecida en Cardel, La Antigua y cuyos restos de acuerdo con la Fiscalía fueron hallados en Chachalacas, en Úrsulo Galván.Según se informó, el juez dejó firme la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año para Greek mientras a Adamari le impuso dos años.A raíz de la detención, la familia de Miriam pidió a la Fiscalía investigar su caso dado que hay indicios de que Greek se reunió con su hija con la promesa de ofrecerle un trabajo; sin embargo, tras convivir con él, la joven desapareció.El hombre originario de Santa Maria Chichotla demandó que se realice un trabajo exhaustivo para conocer el paradero de su hija.“Sí estamos pidiendo que se realice el trabajo, nosotros pedimos el cateo, que se hagan las cosas como se deben hacer y vamos a esperar que se nos informe”.Y es que los padres afirmaron que, a diferencia de la investigación en el caso de Viridiana, tras la desaparición de Miriam no hubo avances por parte de las autoridades veracruzanas, de ahí que demandaron agilizar la búsqueda.Apenas el fin de semana, los familiares señalaron que en el domicilio del vinculado podría haber indicios del paradero de Miriam, ello tras casi 10 meses desde que denunciaron la desaparición de su hija, acusando que no antes no hubo respuesta, pues las propias autoridades les excusaban que “hay muchas desaparecidas”.