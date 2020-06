En hogares de Tlacotalpan, el agua potable llega “azul y maloliente”

Habitantes de diversas colonias de Tlacotalpan denunciaron la apariencia de agua turbia y azulada, que brota de las llaves de agua potable.



En redes sociales, los quejosos mostraron imágenes de agua color azul, espesa y maloliente que desde hace varios días ha brotado por las mezcladoras de las viviendas tlacotalpeñas, por lo que lamentaron que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) les brinde líquido de pésima calidad.



"Ya no hay tolerancia, no podemos vivir con este servicio de agua potable. Estamos ante una emergencia sanitaria mundial, donde necesitamos lavarnos las manos seguido y no podemos estar así. Exhorto a quien tenga la responsabilidad de subsanar esto de manera impostergable, no es posible que se pague por este servicio y nos den lodo de suministro”, denunció un habitante de la zona.



Por ello, los quejosos exigieron la destitución del titular de la CAEV, Diego López Vergara, ante la ineficiencia de este servicio que afecta a más de cinco mil habitantes de esta ciudad patrimonio de la humanidad.