En hogares de Veracruz se triplican agresiones a mujeres este 2020

Con información y corte al mes de marzo, la coordinadora 9del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres (OUVMujeres, Estela Casados González, dio a conocer que se han triplicado las agresiones contra las mujeres dentro del hogar.



A través de un mensaje por redes sociales, dijo que el aumento en las cifras de los distintos tipos de violencia no es justamente por el confinamiento, pero ante esto, pidió que no se minimice.



"Es bueno saber qué está sucediendo en estos tres meses. Es muy importante que tomemos nota. Debemos ir pensando y replanteando nuestra convivencia y los hábitos. Todo aquello que pensamos que es natural, que en realidad, en algunos casos, son elementos o mecanismos que violentan a las mujeres de nuestras familias del grupo doméstico y que pensamos que es natural y que es una exageración por parte de las mujeres que se señale como violencia".



Mencionó que del 1 de enero al 31 de marzo se tuvo registro de 176 agresiones a mujeres en general.



Explicó que tan sólo en el mes de marzo de este 2020, se registraron 70 casos de agresión contra las féminas en la entidad, de los cuales 25 se dieron en el ámbito doméstico.



"Únicamente en marzo de 2020 estamos teniendo 25 casos. Entonces sí es importante tomar en consideración que algo que está sucediendo, y lamentablemente ha sucedido siempre, es que las violencias en contra de las mujeres, es un fenómeno que está más allá de aquellas contingencias del orden sanitario o de orden político que podamos tener", abundó.



Así también, enfatizó que en comparación al primer trimestre del 2018, con una estadística tomada por medios informativos, se tuvo un conteo de 36 casos, 10 de ellos en el hogar, y en comparación con el año 2019 en las mismas fechas, se pudo apreciar un incremento en las agresiones de diversos tipos, con 20 casos en casa.



"Los medios de comunicación en este mes de marzo, han estado muy abocados a lo que es esta cuestión del COVID-19, lo que ha sucedido es que esto ha sido el eje principal. La violencia contra las mujeres, la violencia doméstica regularmente no es algo que noticiosamente ocupe las páginas de los medios de comunicación".



Por lo anterior, pidió a los ciudadanos que en estos días de cuarentena, hagan conciencia sobre los hábitos en casa que vulneran a las mujeres, y trabajar en familia para restructurar los valores.



"Que esta contingencia pase pronto y que no merme la estabilidad en casa. Que después de este confinamiento, podamos salir con reflexiones importantes para que tengamos una vida libre de violencia", finalizó.