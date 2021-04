En Hospital Civil de Coatepec, también exigen vacunas para todo el personal

Médicos, enfermeras y todo el personal de salud y administrativo del Hospital Civil de Coatepec trabajan a partir de este domingo bajo protesta, pues demandan que todos los trabajadores sean vacunados contra el COVID-19.



Desde temprana hora, los empleados de la Salud colocaron una lona afuera del inmueble en la que exigen que todo el personal sea inmunizado y no se le den preferencias a un grupo reducido, ya que acusaron que han dejado fuera de la aplicación de la vacuna a personal médico y de enfermería de base que están en atención de primer contacto a pacientes con coronavirus.



“Es una inconformidad hacia las autoridades del sector Salud porque muchos compañeros, alrededor de 60, no han sido inmunizados y nunca se ha dejado de laborar, se ha trabajado, pero hay muchos compañeros que no están vacunados y consideramos que ya basta”, explicaron.



Consideraron que es deber de los directivos gestionar la inoculación para todos los empleados, pues lo único que se busca es el derecho a la salud.



Aseguraron que este nosocomio ha recibido a pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19 y no se les ha negado la atención.



“Inició la jornada de vacuna al magisterio y está bien, no buscamos el desprestigio, pero el personal de salud requiere la inmunización. El descontento es en todo el Estado para exigir a las autoridades”, comentaron.



Finalmente refirieron que son 212 trabajadores, de los cuales faltan alrededor de 60 de ser vacunados.