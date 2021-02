En Hospital de Río Blanco vacunaron contra COVID a directivos y personal en resguardo, acusan

Personal del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) estalló de nueva cuenta, pues en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, el Director del nosocomio y la jefa de enfermeras seleccionaron a personal directivo y a sus amigos para recibir el biológico.



Explicaron que este miércoles, en reunión del cuerpo de Gobierno, “seleccionaron a puro personal directivo y gente que está en resguardo”, mientras que el personal de primera línea que está trabajando en contacto con los pacientes de COVID, los que están en tercer piso del Área COVID, pediatría, ginecología, no forman parte de esa lista.



Indicaron que entre los seleccionados para ser inoculados están la jefa de consulta externa y el doctor Verduzco, quien lleva 8 meses de resguardo.



Mientras tanto, indicaron, el personal está expuesto y exponiendo a sus padres, esposas, esposos e hijos.



Señalaron que cuando le preguntan al Director cuánto personal ha enfermado, lo minimiza, siendo que hay algunos que se han contagiado de la enfermedad y otros que han fallecido pero siempre dicen que pudo ser afuera.



Los trabajadores comentaron que el Delegado federal ha dicho que se denuncie pero sabe bien que hay represalias contra ellos y empiezan las amenazas de que los van a despedir.



Hicieron un llamado a que si quieren combatir la corrupción como pregonan, que no sean sólo palabras, que acudan y vean cómo se han estado aplicando las vacunas contra el COVID en este nosocomio y no dudan que sea lo mismo en otros pero no se investiga.