En Hospital del IMSS en Veracruz, pretendían recortar bono a personal que combate COVID-19

Personal médico de la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Veracruz, protestó este jueves porque les quieren quitar el bono por ser Hospital COVID-19, descontándoles lo correspondiente a marzo por laborar en condiciones de riesgo. Tras los reclamos, autoridades dieron marcha atrás al descuento.



El argumento que les dieron es que el Hospital General de Zona “Benito Coquet” ya no es totalmente COVID-19, pues esta semana le fue modificada la clasificación a “mixta”, aunque el 60 por ciento de los pacientes e incluso personal de atención son por el coronavirus.



"Se nos quiere hacer un descuento de un bono que se nos fue adjudicado entre las quincenas de abril y marzo y quieren descontarlo directo de la nómina; ese bono no lo pedimos nosotros, nos lo dio la misma Federación, fue cosa del Gobierno y ahora nos quieren descontar", dijo Daniela Sánchez, enfermera de la Clínica del IMSS.



El bono que se les otorgó fue a nivel nacional y representa el 40 por ciento del salario.



"Directamente en el salario, no en el estímulo, a mí que me llegó el bono de 2 mil, me lo quieren descontar en la segunda quincena de julio y mi quincena de mil pesos", dijo.



El personal médico asegura que dicho bono se destinó principalmente para la compra de equipo de protección porque el IMSS no se los proporcionó.



"Lo ocupamos para comprar protección personal, que me lo quite, no me lo da tampoco. Aunque no nos dieron el bono, tenemos que protegernos", dijo el enfermero Pablo Valdez Díaz.



Justifican que hubo faltas, vacaciones e incapacidad médica como motivo para el descuento, cuando ellos consideran que se debe a una "equivocación" por parte de las autoridades.



“Que se equivocaron, que fue mal distribuido, la respuesta que dan es que en esa fecha no había pacientes o área de COVID pero nosotros tenemos datos de que ya había pacientes e incapacidad por esa enfermedad. Ellos quieren que el 100 por ciento de los pacientes sean COVID-19 pero hay 60”, dijo Pablo Valdez, otro de los afectados.



En esta clínica se tiene capacidad para 87 camas y existen alrededor de 50 pacientes actuales con diagnóstico de COVID-19.



No habrá descuento



No obstante, tras la protesta, se informó a los trabajadores que de momento se detendría el descuento programado para la próxima quincena.



Y es que una representante de la dirección informó que se detenía la medida anunciada un día antes.



"Ahí están los administrativos, nos acaban de informar que se detiene el descuento, la fuerza pública está diciendo que va a negociar, no sabemos si ya no lo harán, pedimos que no haya represalias, eso fue ahorita que vieron los medios", dijo el enfermero Pablo Valdez.



Por su parte, el secretario general del SNTSS, Sección IX, José Martín Sosa Nepomuceno, emitió un mensaje en que señaló que ya se había llegado a un acuerdo para detener el descuento del Bono COVID.



"No se harán descuentos hasta que hagamos una revisión de dichas irregularidades", dijo.