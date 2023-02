En Hospital Regional de Río Blanco, están en contra de trabajadores de INSABI

A los trabajadores de INSABI que prestan su servicio en el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), nunca les llegó el documento para que su puesto fuera recodificado tal y como lo afirmaron los trabajadores homologados de la SSA, quienes hoy protestaron acompañados por su líder Antonio Ortiz.Quienes pertenecen a los programas de Recuperación de Servicios de Salud en la Entidad Federativa antes Médicos del Bienestar, así como los de Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas; ambos del Instituto de Salud para el Bienestar INSABI, que laboran en el HRRB y que pidieron emitir sus generales por temor a represalias, indicaron que los protestantes de hoy tienen diversas prestaciones y su trabajo está seguro, lo que ellos no."Están contra los de INSABI que somos muchos menos, que no estamos fijos, y hacen todo su movimiento por un oficio que nunca nos llegó a los INSABI del Hospital Regional de Río Blanco, ninguno de nosotros metimos papeles. Quizá en otros estados sí llegó para los INSABI y los compañeros pudieron pedir su recodificacion enviando sus documentos, pero insistimos que ninguno de nosotros en este Hospital hizo el trámite".De igual forma indicaron que los empleados del Instituto de Salud para el Bienestar, sufren maltrato de parte de los trabajares homologados, porque aseveran que su salario es mayor y el aguinaldo fue más honeroso, pero al final de cuentas no tienen base ni muchas prestaciones."Nosotros somos de contrato, ellos ya tienen su base. Quienes no firmamos contrato de INSABI no nos pagan, el último que firmamos fue en diciembre y nuestro pago no ha llegado, los homologados dicen que ganamos más, pero ahora no tenemos ni un peso, pero sí cumplimos con nuestro trabajo, no nos han pagado desde hace tres quincenas".