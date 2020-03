En Hospital Regional de Río Blanco no saben si trabajarían junto a Ejército

Luego de que se diera a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) asumiría el mando de los hospitales de Alta Especialidad de Veraceuz para trabajar en conjunto por la pandemia de COVID 19, trabajadores dijeron no tener conocimiento de esto, pero además consideraron que no es una buena decisión.



Personal del Hospital Regional de Río Blanco, entrevistados en referencia a este tema, dijeron que este día comenzaron a conocer sobre esta información a través de los medios de información, sin embargo, ni el sindicato ni sus jefes les han notificado que ahora podría trabajarse en coordinación con el Ejército.



Añadieron que este personal sin duda alguna debe estar preparado, pero no se tiene idea de cómo se trabajará en este nosocomio, por lo cual consideraron que podría ser complicado en plena contingencia coordinarse con ellos.



Asimismo, apuntaron que lo que tiene que hacer el Gobierno es dotarlos de materiales, equipo para poder dar servicio a todos los pacientes con síntomas de coronavirus sin resultar ellos contagiados.



Acotaron que este lunes esperan tener una información específica sobre este tema, que ojalá y el director del hospital, sus jefes y representantes sindicales les expliquen lo concerniente al tema que se supone será aplicado en la Fase III de la contingencia.