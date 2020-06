En Huiloapan, policía estatal mató a albañil a balazos, frente a su hija

Un policía estatal mató a un ciudadano la noche del martes, en el municipio de Huiloapan, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) respondían a una solicitud de apoyo por parte de una empleada del Ayuntamiento, familiar del ahora difunto.



De acuerdo con vecinos, la empleada tuvo un altercado con Fabián “N”, de 35 años y de ocupación albañil, a quien exigía algunos artículos de valor, lo cual él rechazó pues se trataba de sus pertenencias.



Supuestamente, Fabián optó por salir de su vivienda, momento en el que llegaron los elementos estatales. Uno de los policías le disparó al hombre por la espalda cuando se iba caminando.



Al parecer, Fabián recibió primero un tiro en una pierna que lo hizo caer y ya caído recibió otro disparo, esto delante de su hija de 13 años que iba detrás de él, cuando salió de la vivienda.



Policía fue consignado ante Fiscalía



Al respecto, el alcalde de Huiloapan, José Gabriel Flores Sarabia, confirmó que el policía que disparó y mató al albañil es un elemento estatal, ya que desde el pasado 10 de junio no se cuenta con Policía Municipal.



Comentó que al momento tiene poca información sobre ese asunto que se suscitó en la congregación de Donato Guerra pero es algo lamentable y que nadie desea que suceda.



Recordó que desde el pasado 10 de junio, por instrucciones del Gobernador y el Secretario de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública tomó las riendas de la Comandancia Municipal, por lo que no existen elementos municipales.



Sobre el caso, el Alcalde comentó que el señor Fabián vivía con su mamá, a quien cuidaba y sus tres hijas de 13, 10 y 7 años, asegurando que recibirán el apoyo del DIF Municipal, hasta donde sea posible.



Mencionó que el policía estatal Francisco “N” ya fue consignado ante la Fiscalía y se esperará la carpeta de investigación.



De acuerdo a Flores Sarabia, se sabe que la Policía respondió al llamado de una empleada municipal y ahora hay rumores que se tendrán que aclarar.



Asimismo, no descartó que por estos hechos se pretenda afectar a su administración, lo cual es vergonzoso.



“La administración está enfocada en apoyar a la familia, (...) qué lástima que a través de estas formas y de este sistema quieran afectar el desarrollo municipal”, comentó.