En IMSS de Veracruz, aumentan muertes de personal por COVID-19: Trabajadores

Personal del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Orizaba denunció que está aumentando la cifra de trabajadores que fallecen por COVID-19 en la Delegación Veracruz Sur.



Destacaron que este lunes 18 de mayo, despidieron entre aplausos a uno de sus compañeros enfermeros que falleció en este hospital tras haber permanecido más de una semana en terapia intensiva.



Dijeron que no es verdad que México esté bien ante la pandemia, pues no se ha llegado ni a la curva máxima, incluso expusieron que lo más difícil y grave para el país y Veracruz está por venir.



Indicaron que tanto médicos como enfermeras, personal de lavandería, limpieza y elevadoristas están expuestos a este virus y no es verdad que se han tomado las mejores medidas en el Instituto.



Agregaron que aunque ya fluyeron los equipos para poderse proteger, no llegaron en el momento exacto para que muchos de los trabajadores se pudieran cuidar y ahora, externaron, no estarían muertos.



Finalmente, apuntaron que lo único que se puede hacer cuando un compañero o amigo muere, es al menos despedirlo con aplausos y resaltando las cosas que hizo para poderle dar batalla a esta epidemia.