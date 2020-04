En incendios forestales olvidan a fauna afectada: Earth Mission

La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA) carece de un protocolo para atender y resguardar a la fauna afectada en un incendio forestal, observó el coordinador de Earth Mission en Veracruz, Sergio González.



Cabe destacar que en el transcurso del domingo 12 al viernes 17, la Secretaría de Protección Civil atendió incendios forestales en Mecayapan, Tlilapan, Rafael Delgado, San Andrés Tenejapan, Maltrata, Coetzala, Tlacolulan y Tequila.



La recomendación de Earth Misssion es que al acudir a un incendio forestal, la SEDEMA contemple atender la vida silvestre y a la vez, que la dependencia defina un programa de reintroducción de especies.



"Se hace un programa de reintroducción de especies: busquen las UMAS (Unidades de Manejo Ambiental) que hay alrededor y cada vez que vayan a un incendio contemplen a la vida silvestre pero no tienen un programa para ello", explicó.



Dijo que durante los incendios forestales recientes, como asociación no han recibido solicitudes de intervención para fauna lastimada.



"No tienen un programa de amortiguamiento del impacto a las especies silvestres por un incendio; no lo hay"; explicó que esto conduce a que la población ignore si mueren o no especies.



Citó de ejemplo el incendio en la reserva San Juan del Monte y Ejido Toxtlacoaya del 11 al 15 de marzo de 2019, en donde existió un "roce" con la SEDEMA al no permitir el ingreso de asociaciones civiles para rescatar especies endémicas.



"Hubo un roce porque a ellos (la SEDEMA) no les agradó que se convocara a la ciudadanía porque sentían que los estábamos 'evidenciando'. Yo hablé con ellos, fui hasta allá, me quise incorporar como voluntario y la verdad es que nos omitieron totalmente", explicó.



En ese entonces, se le explicó a Earth Mission la instalación de un puesto de control de parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para la atención de la vida silvestre; sin embargo, no existió dicho módulo.



"En un último acercamiento, cuando vino el secretario (del Medio Ambiente y Recursos Naturales), Víctor Manuel Toledo, a revisar las supuestas obras de reforestación en el bosque de Las Vigas, de todas las medidas para recuperar el bosque no contemplaron a la fauna silvestre, ni en el rescate ni en la recuperación del bosque", explicó.