En Ingenio San Miguelito, hijas de cañeros reclaman a líder sindical lugar en escalafón

Trabajadoras del ingenio San Miguelito bloquearon, este martes, la entrada a las oficinas de la Sección 26 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM), para rechazar al dirigente Rogelio Reyes, acusándolo de violar los derechos escalafonarios de 150 mujeres, hijas de obreros de esta factoría.



Arleth Martínez explicó que por derecho les corresponde estar en el escalafón general y que además el STIASRM ya dio la orden de que se respete esta disposición, no obstante, su dirigente local, a quien señalan de “machista”, las quiere poner en el escalafón de secretarias para poner a 9 hombres obreros en el lugar que a ellas les corresponde, lo que es discriminación.



Detalló que de acuerdo a un oficio enviado a la base por parte de la Comisión de Escalafón de Eventuales sobre la depuración de los 100 preferentes eventuales, para no ser depurados deberán trabajar 30 días (del 1° de enero al 31 de diciembre) y únicamente será contabilizado un turno trabajado por día, de 8 horas; sin contar días domingo, festivos y horas turno para así conservar su número de escalafón de fábrica eventuales.



No obstante, Arleth Martínez señaló que nueve obreros no cumplieron con los 30 días laborables: Miguel Ángel Esteban Luna, Roberto Antonio Flores Ruiz, Jonathan Daniel Campomanes, Omar Antonio Villano, José Omar Hernández Sánchez, José Ángel Martínez Cabrera, Brayan Joseph García Reyes, Carlos Islas Illescas y José Miguel Hernández León.



Estos obreros, al no cumplir con los 30 días laborados, pierden su derecho escalafonario; sin embargo, el dirigente sindical de esta sección 26 los pretende mantener y dejarnos fuera -a las mujeres obreras-, recalcó.



Ante eso, advirtieron que se mantendrán en pie de lucha, hasta que llegue un dirigente nacional y las ubiquen en el lugar que les corresponde.



Hasta las 10:20 horas de este día, no se había presentado ningún miembro del Comité Ejecutivo Local para atenderlas, afirmando que es discriminación sindical por el simple hecho de ser mujeres.