En Inglaterra, muchos no creían en el coronavirus, narra xalapeña

La xalapeña Karla Fuentes reside en la ciudad de Walsall, Inglaterra, desde donde narra las difíciles condiciones que atraviesan los habitantes a consecuencia del coronavirus tras desatender los llamados del gobierno a quedarse en sus hogares.



Relató que en 2019, una vez que se dio a conocer la existencia del nuevo virus en Wuhan, China, los días pasaron rápidamente y se confirmaron los primeros casos de pacientes infectados en el Reino Unido.



Fue entonces cuando las autoridades comenzaron a responder con una campaña para concientizar a la gente, pero la mayoría seguía despreocupada.



“Creo que como en la mayoría de algunos países sólo se creía que era una enfermedad similar a la gripe o un tipo de influenza o que, si no habíamos estado en el extranjero en las últimas semanas, era muy poco probable de contraer coronavirus”.



A la fecha, en Reino Unido se reportan 47 mil 806 casos confirmados con COVID-19 y 4 mil 939 decesos por el virus; además, se ha aplicado el examen médico a 195 mil 524 personas.



Karla Fuentes relata que fue desde el pasado 24 de Marzo que se anunció el cierre total de establecimientos y se prohibió salir por las siguientes 3 semanas, de ahí que van por la última semana de cuarentena.



“Hablando sobre el Gobierno, a mi punto de vista empezaron a actuar con rapidez desde el principio, rápidamente lanzaron una campaña de información en salud pública para aconsejar a la población sobre cómo reducir la propagación del virus”



Las autoridades difundieron la orden “Stay at home, protect the NHS and save lives”, que traducido al español sería: “Quédate en casa, protege al Servicio Nacional de Salud y salva vidas”; algo que no todos atendieron.



Ahora el Gobierno permiten a los residentes salir de casa por alimentos, cuestiones de salud o trabajo, únicamente si no es posible hacerlo desde el hogar; además, mantenerse al menos a dos metros de distancia de otras personas en todo momento; aplicar lavado de manos y no realizar reuniones.



“A pesar de que al principio la población se mostraba un poco escéptica a la idea de poder contraer coronavirus creo que la actitud de las personas ha cambiado muchísimo. Aún hay algunas personas que siguen saliendo a la calle sin motivo o pasar el rato en algunos parques pero es una mínima cantidad”.



Sociedad comenzó a cooperar



La xalapeña reconoce que a la fecha la mayor parte de la sociedad se ha mostrado positiva y unida ante la situación, así como a las medidas que se han implementado.



“Y cuando digo unida me refiero al apoyo que se están mostrando unos a otros, por ejemplo, las tiendas locales ofrecen servicio de entrega sin costo, doctores retirados han regresado para brindar servicio médico a través un centro de llamadas, (que es diferente al servicio de emergencias”.



Añadió que las personas respetan los espacios en los supermercados, e incluso se implementó una hora específica cada día solo para personas más vulnerables o adultos mayores puedan hacer sus despensas.



Los profesores acuden a las escuelas para aquellos niños que no puedan estar en casa porque sus padres deben seguir trabajando.



“Incluso cada Jueves a las 8pm la gente aplaude desde sus ventanas, balcones o jardines para mostrar apoyo y agradecimiento al Servicio Nacional de Salud”:



Pese al cambio de actitud, Karla Fuentes reconoce que se encuentra realmente preocupada, ya que cada día el número de muertes y enfermos se incrementa pero ella tiene que seguir trabajando tomando las precauciones correspondientes.



“De las cosas más difíciles para mí como mexicana en ésta contingencia es estar lejos de mi familia, a veces ver en las noticias que las personas no están tomando tanta precaución en mi país o que el gobierno no está apoyando lo suficiente a las personas afectadas por la pandemia”.



“Les diría que se no tomen a la ligera esto que está pasando, tal vez por el momento no están viendo tanto casos pero los números pueden cambiar de un día a otro, quédense en casa. El coronavirus no es una enfermedad o virus que sólo para personas de avanzada edad puedan contraer y eso lo estamos viendo aquí. Apoyen a todos los que trabajan en el sector de la salud, ellos están dando todo por nosotros”.