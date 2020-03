Buen día,



Me comunico a este medio para hacer de su conocimiento la inconformidad de muchos compañeros que trabajamos en el Instituto de Salud Mental de Xalapa, Veracruz, pues la situación va de mal en peor.



Aparte de no haber insumos, como jabón para lavarse las manos y sanitas en los baños, hoy se presentó a laborar la Epidemióloga del Instituto, la cual viene regresando de un viaje de Italia.



No puede ser que prefieran exponer al personal, que sin insumos toma las medidas necesarias. Es increíble el sarcasmo de las autoridades del Instituto en redes sociales ante la nota que publicaron hace unos días.



Le pido de la manera más atenta omitir mis datos por temor a represalias.



Agradezco su atención.



Nombre (…)

Tel (…)