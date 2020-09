En Ixhuatlán de Madero, integrantes del FNLS protestan por desaparición de dirigentes

Habitantes de esta región del norte de Veracruz, predominantemente de población indígena, se pronunciaron en el marco de la Jornada Nacional del Detenido Desaparecido.



Se trata de una movilización convocada por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), para demandar que continúe la búsqueda de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, informaron Carlos Hernández y Ranulfo Hernández, representantes de dicha organización.



Los representantes recordaron que los luchadores sociales fueron detenidos el 25 de mayo de 2007 por elementos de la Policía y militares en Oaxaca.



Desde entonces, añadieron, no se sabe nada de ellos, por lo que exigen que sean presentados con vida. Además, refirieron que en 2014, un Tribunal ordenó su búsqueda en cuarteles y zonas militares.



Carlos Hernández añadió que no es el único caso, ya que el mismo Gobierno Federal reconoce que hay alrededor de 75 mil desaparecidos. “El pueblo no debe abandonar la lucha para la presentación con vida de los detenidos desaparecidos”, recalcó.



Indicó que este año, la dirigencia nacional del FNLS buscó reunirse con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero pero no fue posible, pese a ello la lucha continuará, concluyó.