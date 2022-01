En Ixhuatlancillo, usos y costumbres impiden procuración de justicia a mujeres

Los usos y costumbres de las comunidades indígenas, impiden una correcta procuración de la justicia e impiden que la violencia se frene, al no haber sanciones para los infractores.En lo anterior coincidió la licenciada Rosario Rosales Ruiz, directora del Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de Ixhuatlancillo, donde los casos de violencia doméstica hacia la mujer se registran con frecuencia."Este es un problema que hemos tenido en el municipio, por los usos y costumbres. A la mujer se le da la orientación, pero ya no lleva a cabo una denuncia en el caso de violencia doméstica.Se le respeta su derecho, ya que por los usos y costumbres no se puede hacer la denuncia, o más bien no se les puede obligar, a pesar que se les da la orientación psicológica y jurídica. Ellas al final deciden si la llevan a cabo o no", explicó.La funcionaría adelantó que el próximo 19 de enero se llevará a cabo una reunión con todas las direcciones municipales de la región, a fin de concretar el proyecto de trabajo en este año, en el que destaca la transversalidad y equidad de género de las mujeres.Rosales Ruiz aseguró que la participación de las mujeres en la vida política es muy importante y con este trabajo se tiene que exhortar a las mujeres para que tengan los mismos derechos que los hombres.Por ello solicitarán se lleven a cabo juntas, pláticas, conferencias y se les apoye con lo necesario para capacitarlas en sus derechos y obligaciones.