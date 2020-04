En Jalisco, aislamiento será obligatorio y sin excepción

El Gobierno de Jalisco anunció medidas más estrictas para salvar vidas, reducir los contagios y evitar el colapso de hospitales.



Por ello, a partir de este lunes 20 de abril, será obligatorio el aislamiento social y el uso de cubrebocas cuando las personas transiten por las calles.



Las autoridades estales y municipales vigilarán que se cumplan, sin excepción, las medidas de aislamiento y el empleo de cubrebocas, las cuales serán obsequiadas en toda la entidad, advirtió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.



“Está en juego la vida de todos”, alertó el mandatario estatal, por lo que convocó a los jaliscienses a actuar con responsabilidad, a quedarse en casa y cumplir con su obligación ciudadana.



Quien no las cumpla se hace acreedor de las sanciones correspondientes las cuales se publican hoy en el Diario Oficial del Estado de Jalisco.



En su mensaje difundido en redes sociales, Alfaro Ramírez informó que se reforzará la vigilancia de los ingresos carreteros con estados vecinos, con particular atención a quienes arriben del Valle de México.



Todos los objetivos que se definieron en el Plan Jalisco Covid-19 se están cumpliendo, ya que Jalisco es el lugar 23 en número de contagios por tasa de 100 mil habitantes en el país, expresó.



Detalló: el ritmo de contagios en Jalisco es 11 veces menor que el de la ciudad de México, 9 veces menor que el del Estado de México, 23 veces menor que el de Baja California, 21 veces menor que el de Sinaloa.



Sin embargo, se ha visto más movimiento de coches y de personas en espacios públicos en los últimos días.



Razón por la cual, especificó, es necesario tomar otras medidas, ante relajamiento de las medidas de aislamiento en los últimos días, sobre todo para salvar vidas, reducir la propagación del virus y evitar el colapso de hospitales.



Dijo que el gabinete de Salud y el de Seguridad, en conjunto con las autoridades municipales, tomaron la decisión de que, a partir de este lunes, las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio.



Solo se podrá salir de casa para lo estrictamente necesario, la población considerada de riesgo (adultos mayores, personas con hipertensión, diabetes o enfermedad respiratoria) deberán permanecer en sus hogares.



“El gobierno está haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Los resultados confirman que estamos haciendo lo correcto. Pero de nada servirá lo que hagamos si la gente no hace su parte”, agregó.



“Por eso es que hoy convoco a los jaliscienses a actuar con responsabilidad, a quedarse en casa, a cumplir con su obligación ciudadana”, subrayó.