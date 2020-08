En Jilotepec, 70 familias perdieron su patrimonio por inundación tras lluvias del sábado

Alrededor de 70 familias perdieron todas sus pertenencias y sufrieron daños en sus viviendas en el Barrio de San Juan en el municipio de Jilotepec, debido a las fuertes lluvias registradas este sábado.

Y es que, de acuerdo a los pobladores, alrededor de las 14:00 horas el lugar sufrió el embate del aguacero, provocando que el río de La India se saliera de su cauce, pues este recibe los desagües del Libramiento Perote-Xalapa.



Al respecto, el jefe de manzana, Alfredo Sánchez Hernández, informó que la lluvia dejó un “desastre” en la comunidad, afectando a muchas familias que lo perdieron todo por segunda vez, pues refirió que en el año 2018 ya habían pasado por esta situación.



“Alrededor de las 14:00 horas el río de La India se sale de su cauce debido a que todas las aguas del libramiento nuevo los mandaron a este río, pero este es un canal muy pequeño, antes del libramiento nunca había inundaciones en el Barrio de San Juan de Jilotepec, a partir de la creación de esa obra tenemos varias inundaciones, pero fueron dos más fuertes, una en el 2018 y la de ayer, que dejó a 70 familias que se quedaron sin nada”, detalló.



En este sentido, lamentó que, aunque recibieron apoyo por parte del Gobierno del Estado y de Protección Civil Estatal con trabajos de limpieza y algunas ayudas como despensas, cobijas y cobertores, esto es sólo un “mejoralito”, pues lo que requiere el pueblo es que se ejecute una obra para evitar estos desastres.



“Todas las aguas se canalizan a ese río y Barrio de San Juan, es una comunidad plana y termina inundado, no han terminado de hacer la obra que se les pidió, la reparación de un puente, desde el 2018 se iba a hacer.



Ayer hubo brigadas por parte del Gobierno, pero sólo vinieron a ver los daños y a apoyar con despensas, cobijas, colchonetas, pero eso es el mejoralito, pero la obra es lo que estamos pidiendo y no la realizan”, dijo.

Abundó que dicha obra no se ha llevado a cabo y es una situación que nadie quiere resolver, pues el Gobierno del Estado “le echa la bolita” al Gobierno Federal.



“Las lluvias van a continuar, volveremos a inundarnos, hay familias que quedaron sin nada, lo poco que puedan hacer será lo mismo. Necesitamos ayuda para que se haga la obra, que el Gobernador y el Secretario ya que los hemos visto chapear en parques y jardines, que vengan a ver la situación, acá. Con todo respeto le hago el llamado que venga, que hace falta una obra no chapeo”, aseveró.



Finalmente, también pidió ayuda en nombre de la comunidad para un joven que resultó herido, pues una barda le cayó encima, provocando un daño grave en una arteria, por lo que tuvo que ser intervenido.



“También le queremos pedir ayuda al gobernador, el joven tuvo que ser internado en un hospital particular pues no lo recibían en ningún otro, y corría peligro su vida”, finalizó.