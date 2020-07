En Jilotepec, bajan a pasajeros de transporte público por no usar cubrebocas

El secretario del Ayuntamiento de Jilotepec, Balbino Castillo Murrieta, admitió que algunos vehículos colectivos incumplen con el uso obligatorio del cubrebocas, además de que llevan un mayor número de pasajeros del permitido.



Dijo que en operativos efectuados por el Ayuntamiento y en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil han tenido que bajar a los usuarios por no llevar cubrebocas o por exceder el número de clientes; pues es una acción que no pueden permitir pues los contagios de COVID-19 van en aumento.



“La situación de los colectivos es una de las que estamos enfrentando. Nosotros la semana pasada montamos operativos y tuvimos que bajar a algunas personas que no usaban cubrebocas e iban más personas de las permitidas. Esto no lo podemos permitir”, aseveró.



Agregó que además se han efectuado desinfecciones en el transporte público, como otra de las medidas de prevención, así como la entrega de bombas aspersoras y desinfectante a las bases de taxis para que ellos de manera periódica las lleven a cabo.



“Transporte Público nos apoyó con ‘pegotes’ para las unidades y entregamos bombas aspersoras y sanitizante a las bases para que desinfecten tres veces al día como mínimo, además de que se pide el uso cubrebocas y limiten número de pasajeros”, finalizó.