Buena noche Al Calor PolíticoMi nombre es Lizbet Sánchez López, madre de familia de dos menores, una niña de 3 años y un bebé de 11 meses, vivo en El Pueblito, municipio de Jilotepec, Veracruz.Quisiera dar por enterado que lo que el Gobierno declara acerca de los apoyos que dieron a damnificados no es cierto en su totalidad, ya que el señor Presidente de México declaró que se repartió un apoyo monetario de 35 mil pesos a cada uno de los afectados tras el paso del huracán Grace por el estado de Veracruz.Sin embargo, yo siendo una damnificada con pérdida total del 100%, no he recibido ningún apoyo por parte de Gobierno del Estado ni Gobierno Federal.A principios de septiembre, Bienestar realizó un censo en el que me dijeron que era prioridad por la pérdida total sufrida y que entre los días 14 al 21 de septiembre recibiría apoyo por parte del gobierno, pero hasta la fecha no he recibido nada.Además, mi comunidad que también fue muy afectada tampoco ha recibido dicho apoyo, siendo varias casas las desalojadas, pues cerca de 10 familias o más perdieron sus viviendas.Quisiera pedir su apoyo para que esto llegue a oídos de las autoridades y nos apoyen por favor.Atentamente