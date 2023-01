En julio MORENA emitirá convocatoria para aspirantes a candidatura presidencial

El presidente de MORENA, Mario Delgado, anunció que en julio próximo, el partido publicará la convocatoria para quienes estén interesados en obtener la candidatura presidencial de 2024.Al participar en la reunión plenaria de los senadores morenistas, el dirigente partidista advirtió que para participar en el proceso interno deberán cumplir con requisitos como comprometerse a aceptar “la decisión del pueblo”, a través del método de encuestas que está contemplado en los estatutos.Además, subrayó que debe haber un compromiso con la unidad del partido y dejar a un lado los intereses particulares, pues la continuación de la 4T “será a partir del proyecto no de alguna persona”.“La convocatoria es a que sigamos unidos, MORENA debe ser un partido unido por el proyecto de la transformación, no un partido partido por los intereses personales”, expuso.“Vamos a seguir actuando con absoluta honestidad, lealtad, equidad, inclusión, sin sectarismos y no olvidando nunca que MORENA es un instrumento del pueblo y para el pueblo”, finalizó.