En Jurisdicción Sanitaria de Coatza, administrativos colocan a sus familiares, acusan

Empleados pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria Número 11 de Coatzacoalcos se manifestaron la mañana de este lunes en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud para denunciar despidos injustificados, afirmando ser remplazados por familiares de administrativos.



De acuerdo con Oziel Ventura Sánchez, uno de los trabajadores, los afectados son médicos, administrativos, promotores de salud, de farmacia y polivalentes, a quienes se les informó que por falta de recursos ya no se les renovaría el contrato.



"No es justo que nosotros que tenemos tanto tiempo trabajando ahí, ahorita nuestro premio sea este, que nos quiten el contrato de esta manera. Nos están remplazando, nos están remplazando por familiares directos. La administradora Paola Villicaña Vázquez está metiendo a familiares".



Explicó que en el mes de diciembre, el área de Recursos Humanos les notificó que ya no les serían renovados sus contratos por falta de recursos, por lo que días después acudieron a las oficinas de la Capital del Estado para verificar si la falta de dinero era cierta y al llegar, les informaron que sí tenían presupuesto.



"Aquí nos indicaron que sí había presupuesto y que nuestros contratos tenían continuidad, que nos presentáramos a trabajar el 4 de enero. Fuimos a trabajar y de manera déspota nos borraron del reloj checador para ya no poder justificar nuestras asistencias. A los compañeros que son del Centro de Salud de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque les dijeron que ya no se presentaran".



De no tener solución a sus despidos o la reinstalación, amenazaron con acudir a Palacio de Gobierno o incluso a la Ciudad de México para que vean las problemáticas que imperan en el Sector Salud.