En kínder de Xalapa no pueden regresar a clases por obra inconclusa

Lic. Cuitláhuac García Jiménez

Lic. Zenyazen Escobar García



Somos padres de familia del Jardín de Niños "Genoveva Cortés", estamos convencidos de que ya es necesario el regreso a clases presenciales; de manera virtual hemos tenido un excelente apoyo de los docentes.



Sin embargo, después de tanto tiempo ya es esencial que nuestros niños regresen a sus aulas (como usted lo ha mencionado) somos muchos padres de familia que queremos un regreso a clases presenciales, pero tenemos un impedimento: nuestra escuela tiene una obra inconclusa, ya que Espacios Educativos no ha dado el recurso a la constructora para continuar con la obra que tiene cuatro semanas parada.



Han pasado dos semanas desde que inició el ciclo escolar y nosotros seguimos en espera de que nuestra escuela sea habilitada, señor Gobernador, señor Secretario ¡nos preocupa y nos molesta que nuestros niños no se hayan podido incorporar a su escuela cuando muchos otros ya lo hicieron!



Sabemos que usted y el Secretario de Educación están a favor de la educación y la niñez, es por eso que confío en que no ignorará nuestra petición.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)