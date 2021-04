En kínder dejan salones abiertos para que ladrones vean que “ya no hay nada”

El jardín de niños "Elena Martínez Cabañas" fue robado en 6 ocasiones, no tiene luz, ni agua y aunque docentes y alumnos ya quieren regresar a clases presenciales, no cuentan con las condiciones para hacerlo.



Los ladrones rompieron paredes, protecciones, puertas, un portón, así como las instalaciones eléctricas y de agua potable, además de llevarse climas, equipo de cómputo y multimedia.



Para evitar más vandalismo, la directora optó por dejarles las puertas abiertas de los salones para que vieran que están vacíos y no rompan la madera para ingresar.



"Aproximadamente han sido de 6 a 8 robos de noviembre a la fecha. Totalmente saqueado, estamos hablando de varios miles de pesos en materiales y recursos, es toda la instalación eléctrica, la instalación hidráulica, 5 climas, 4 puertas, cerraduras, un portón que está con barricada para mantenerlo en pie, impresora, una pantalla y todo el vandalismo", dijo Sara Yesenia Cano Ponce, directora del plantel.



La misma pandemia disminuyó en un 50 por ciento la matricula de estudiantes, ahora sólo tienen inscritos a 50, los padres de familia no podrán ayudar para costear toda la rehabilitación.



Piden ayuda a la Secretaría de Educación de Veracruz y al Ayuntamiento de Veracruz para que los apoyen.



"Queremos regresar a clases pero no están las condiciones, estamos preparados, recibimos la vacuna pero la escuela no está en condiciones, no hay los recursos para poner puertas en las aulas o poner la instalación eléctrica y lo mas indispensable es asegurar las condiciones de higiene, no tenemos agua, la delegación de la SEV nos dio un kit de limpieza pero no podemos regresar sólo con eso".



El jardín de niños "Elena Martínez Cabañas" se ubica en la calle Francisco Canal, junto al ex penal "Ignacio Allende", constantemente es blanco de robos, con la suspensión de clases presenciales esta situación se agravó.