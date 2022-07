En la CDMX harán peritaje a restos que Fiscalía concluyó que son de Viridiana

Un laboratorio en la Ciudad de México realiza un peritaje antropológico para determinar si los restos hallados el pasado mes de mayo en Chachalacas, Úrsulo Galván, realmente corresponden a los de Viridiana Moreno Vásquez, tal y como lo reportó la Fiscalía General de Veracruz.Dichas pruebas se realizan por petición de Aurora Vásquez y Enrique Moreno, padres de “Viri”, quien desapareció el pasado 18 de mayo.De acuerdo con la Fiscalía veracruzana, los restos de la mujer y madre de 31 años fueron hallados entre el 20 y 21 de mayo cerca de la zona de playas. Por los hechos se detuvo al presunto feminicida serial Greek “N”, así como a su pareja y cómplice, Adamari “N”, ambos con prisión preventiva.Sin embargo, la familia desconfía de las investigaciones de la Fiscalía y demandó públicamente permitirles realizar una segunda prueba de ADN a los restos hallados en Chachalacas, negándose a recibirlos hasta que existan nuevos resultados.“Es el legítimo Derecho de las víctimas directas de Viridiana; por fin la Fiscalía accedió a darle la toma de muestras a un perito designado por la familia, un laboratorio certificado por la Ciudad de México (…), es un metaperitaje que determinará si son o no los restos de Viridiana”, dijo el abogado Tomás Mundo.Advirtió que en caso de que los resultados resulten negativos, o que no certifiquen la muerte de Viridiana Moreno Vásquez, nuevamente exigirán a la Fiscalía integrar una carpeta de investigación por el delito de desaparición forzada.“Si sí son los restos de Viridiana, entonces la Fiscalía tendrá que decir por qué no integró correctamente una investigación si sí eran los restos usando el protocolo de Minnesota”, añadió el abogado.Reconoció que la Fiscalía Cuarta ha otorgado apoyo institucional a la familia, dejando atrás la resistencia “de decirle no a todo”.Agregó que las pruebas se realizaron el jueves por la noche y un perito hizo la cadena de custodia respectiva, llevando los restos a la Ciudad de México.