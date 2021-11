Hola, buen día:Quisiera reportar que en la colonia Casa Blanca de Xalapa llevamos más de dos semanas sin el servicio de agua potable.Se ha llamado a CMAS pero no responden nuestros reportes de la falta de agua, sólo han mandado dos pipas, la cual no abastece a todos los vecinos.A pesar de que no contamos con el servicio, CMAS ayer 9 de noviembre de este año hizo entrega de los recibos para pagar un consumo que no tenemos.Queremos que las autoridades den solución a la problemática que tenemos.