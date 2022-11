En la congregación Mundo Nuevo, rodeada de industrias, viven en constante riesgo

La congregación Mundo Nuevo está junto a una “bomba de tiempo” que requiere de un plan de contingencia a emergencias, esto manifestó la agente municipal Karina Cobos tras la fuga de amoniaco ocurrida en días pasados en Nanchital.Y es que debido a que esta congregación está rodeada de varios complejos, el riesgo es latente, por lo que es necesario pensar en situaciones futuras.Este suceso provocó que familias de la comunidad tuvieran que trasladarse a Coatzacoalcos para evitar cualquier daño a su salud por la exposición al producto, ante ello, Karina Cobos, aseveró que no tuvieron reporte de saqueos, robos o alguna otra situación tras el regreso de los habitantes evacuados a sus domicilios, pero señaló que buscarán contar con un protocolo más específico ante estas situaciones, pues calificó como una bomba de tiempo el sitio donde se encuentran.“La duda de la gente o la preocupación es porque querían regresar a casa por lo de la rapiña que pudiera suceder en el transcurso de la madrugada, pero no, no se dio nada de eso.Al respecto, destacó que la respuesta muy rápida por parte del Ejército, Protección Civil, Policía Municipal, Estatal, Tránsito del Estado que vieron a apoyarnos en sus carros a los vecinos”.La localidad con aproximadamente 20 mil habitantes regresó a la normalidad, pero con precaución pues saben que deben estar listos ante cualquier situación similar.“Se requiere un plan de contingencia, exactamente para saber (qué hacer). Ahorita por ejemplo fue el amoniaco. Estamos (junto) a lo que es la planta de cloro, la de etileno. Son muchas plantas que están alrededor y deberían de tener un plan de acción”, dijo un ciudadano.Karina Cobos informó que una Unidad Médica de Petróleos Mexicanos (PEMEX) llegó a la congregación para atender a la población pero particularmente a quienes fueron evacuados y presentaran alguna molestia, sin embargo, nadie se acercó con algún malestar.