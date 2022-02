En la cuarta ola, 70 escuelas han reportado casos positivos de COVID: SEV

En esta cuarta ola de COVID-19, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) contabiliza al menos 70 escuelas donde se han registrado casos positivos a esta enfermedad.En entrevista, la oficial mayor, Ariadna Selene Aguilar Amaya, señaló que pese a los contagios entre alumnos y personal docente, los planteles han permanecido abiertos y con asistencia a clases de manera escalonada.“Hasta antes del fin semana teníamos cerca de 70 escuelas en todo el Estado, realmente no ha sido necesario cerrar todas las escuelas pero también recordemos que estamos de manera escalonada. Eso significa que no tenemos aglomeración de alumnos al mismo tiempo. Entonces esto permite también tener un control más amplio”, expresó.Aguilar Amaya destacó que donde ha sido necesario se han reforzado las medidas sanitarias para evitar mayor propagación del SARS-COV-2."En las escuelas donde ha habido casos positivos y así se ha decidido cerrar, se verifica que haya condiciones para poder regresar y en ese momento es cuando se retorna a clases presenciales", reafirmó la funcionaria de la SEV.Tras el cambio de algunos municipios al color rojo en el Semáforo Epidemiológico Estatal, la Oficial Mayor aseveró que no se ha determinado el cierre de los planteles educativos, aunque dijo, será decisión de las autoridades de salud."Esa información seguramente la dará a conocer el Secretario cuando sea oportuno, hasta el momento seguimos tomando las medidas adecuadas en las escuelas donde encontremos casos, suspender si es necesario, en algunas áreas, en algunos salones y ahí el personal de salud es importante para nosotros tener ese coordinación con ellos para disminuir los riesgos porque ellos son los expertos", puntualizó.