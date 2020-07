En la fe encontramos un lugar seguro mientras pasa la tormenta

No es simplemente que tengamos ahora más tiempo para Dios y su Palabra. Más que tiempo lo que tenemos es una mejor actitud, una manera de situarnos religiosamente ante la adversidad que estamos pasando. Esta pandemia nos ha revelado la finitud y la verdad de nuestra vida, una verdad para la que nunca tenemos tiempo.



En otros tiempos fuimos muy reacios y negligentes para la vida espiritual, pero ahora, sin planear tanto las cosas y sin que hubieran existido invitaciones de por medio, nosotros mismos dimos un paso hacia la fe y cuando reaccionamos ya estábamos en el ámbito de Dios. Al sentirnos solos y a la deriva nos salió del alma clamar al cielo, como si estuviéramos habituados a hablar con Dios, confirmando así lo que está siempre en lo más íntimo del hombre, aunque tendamos a reprimirlo por las presiones sociales y las ideologías.



En algunos casos por intuición y en otros por convicción encontramos en la fe un lugar seguro mientras pasa la tormenta, porque nos hace sentir que pasará. La fe crea un ambiente de acogida, seguridad y reflexión que hace más llevadera esta prueba. También afianza un proceso de purificación que nos lleva a tomar conciencia con admiración y respeto del misterio de Dios y de las cosas que habíamos soslayado.



Sin tantos discursos hemos experimentado la bondad de Dios. No han sido necesarias tantas catequesis y enseñanzas porque nos hemos descubierto necesitados de Dios. Es como si el Señor con una mirada nos hablara más y con una sonrisa nos conquistara para aceptar su camino, que en otros tiempos hemos desdeñado.



La fe que bondadosamente ha llegado a nuestra vida como un descubrimiento y como una novedad en este tiempo de pandemia, nos está llevando al menos por tres experiencias fundamentales.



En primer lugar, hemos llegado a experimentar la fe como metanoia, es decir como conversión. La fe ha suscitado en este tiempo de crisis un proceso serio de reflexión que nos hace caer en la cuenta de nuestro pecado.



Si en otro tiempo pasábamos por alto la gravedad de nuestras acciones, la fe hace posible que reconozcamos y lamentemos nuestra maldad. De esta forma se abre para nosotros la posibilidad del cambio y nuevos horizontes de realización, superando los errores que hemos cometido.



Aunque se trata de cosas que en el fondo ya sabíamos, sin embargo, la fe activa nuestra conciencia y nuestra estimativa moral, nos hace ver que se trata de cosas que en verdad nos perjudican y que es necesario comenzar a sanar.



No es, por lo tanto, flagelarnos y quedarnos de manera enfermiza en el pecado que hemos cometido y en la maldad que hemos consentido, sino reconocer nuestros errores, declararnos culpables y suplicar la misericordia de Dios para que su perdón traiga la sanación tan necesaria en estos tiempos difíciles.



En segundo lugar, frente a la pandemia se vive la fe desde el misterio pascual. Es decir, nos hace ver que los momentos más negativos de nuestra vida pueden dar paso a una vida nueva. Si la cultura ha acentuado el individualismo y si el egoísmo nos hizo creer que no necesitábamos de nadie, ahora vemos y agradecemos que el amor entregado y el sacrificio por el bien de todos es la esperanza de la humanidad.



Cuánto reconocemos, apreciamos y agradecemos la entrega de los médicos, las enfermeras, los enfermeros y muchísimas otras personas que tienen que realizar servicios esenciales en este tiempo de riesgo para todos. Se confirma en esta contingencia que el ideal y la vivencia del amor requiere la negación de sí mismos.



Agradecemos a Dios porque el sacrificio y el heroísmo de tantas personas nos hace comprender una de las principales revelaciones del cristianismo, es decir que los que se sacrifican por los demás su amor no será nunca en vano.



Todo el bien que hayamos podido hacer quedará para siempre, no se desvanece, no muere, sino que se proyecta hasta la eternidad. Precisamente la fe durante este tiempo de pandemia nos hace reflexionar seriamente acerca de la realidad de la muerte, delante de una cultura que la niega y se siente todopoderosa. Hemos vuelto a considerar la realidad de nuestra propia muerte y a cultivar, una vez más, el anhelo del cielo.



Y, el tercer lugar, la fe se está viviendo como encarnación y acompañamiento. Se comparten y se asumen los dolores y los dramas que viven tantas personas; no nos quedamos indiferentes, sino que nos involucramos delante de la adversidad que pasan muchos hermanos. No éramos tan ajenos como nos hacía creer la cultura y el pecado, sino que somos hermanos y nos duelen tanto en este tiempo los sufrimientos de los demás.



Hemos hablado tanto de la maldad y de las miserias humanas que incluso viendo la actuación de nuestros gobernantes no han faltado en este tiempo de pandemia, pero en medio de este ambiente desalentador surgen sacrificios y acciones que revelan lo mejor de la humanidad, en medio de sus heridas. Nunca debemos desesperar de la humanidad porque incluso en los tiempos más oscuros habrá personas honorables que enciendan una luz, vivan la bondad y practiquen la caridad, a pesar de que la mayoría no lo esté haciendo.



La fe nos lleva a estar cerca del que sufre, a compartir, animar a todos y anunciar la esperanza. La fe ha despertado a tantos hermanos en esta pandemia y los ha impulsado para que de manera creativa y abnegada hagan sentir la bondad, cercanía y misericordia de Dios.