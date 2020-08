En la Nueva Normalidad, docentes de Veracruz se capacitan para trabajar “en línea”

Los docentes de Veracruz estamos preparados para afrontar este reto que representa el nuevo ciclo escolar que nos obliga a vivir la pandemia por COVID-19, expresó la profesora Raquel Hernández Gorveña, integrante de la Asociación Civil Agrupando México, quienes han contribuido en la actualización de más de 5 mil maestros veracruzanos.La jefa de servicios educativos de la Asociación, que cuenta con más de 9 años de existencia, señaló que “hemos trabajado en la actualización del magisterio, de supervisores escolares, de apoyos técnicos, de jefes de sectores y bueno desde antes de la pandemia nosotros ya veníamos trabajando con ellos, con la actualización de más de 5 mil maestros a todo lo largo y ancho del estado de Veracruz”.La docente dijo que esta “Nueva Normalidad” los ha obligado a prepararse y aunque aceptó que no están al cien por ciento, porque esto es algo atípico en cualquier esquema de formación, de lo que se ha vivido cotidianamente, tampoco pueden decir que están en ceros.Señaló que gracias a los talleres de cómo evaluar a distancia, cómo evaluar de manera virtual, cómo evaluar en línea, qué tipo de herramientas utilizar, “se les ha dado mucha seguridad a los maestros y considero que estamos en el proceso de mejora, no podemos decir que ya estamos al 100 por ciento preparados, pero la disposición que tienen los maestros en este momento es mucha”.Hernández Gorveña dijo que antes de la pandemia los temas que se abordaban en talleres de actualización eran otros, “siempre temas de actualización, siempre temas para reforzar algunas temáticas que los mismos maestros nos pedían, sin embargo cuando llega todo esto las necesidades se amplían y empezamos a trabajar sobre todo sobre la formación de docentes, en la capacitación para trabajar en línea, formadores en línea por así decirlo”.Destacó que se está trabajando en 80 zonas escolares, atendiendo las necesidades concretas de cada región, porque el contexto de una zona urbana a una rural o de alta marginación, es muy diferente. “Las necesidades son diferentes porque los medios tecnológicos no llegan a muchas zonas de Veracruz”.“Los maestros iniciaron con mucha incertidumbre, porque todo esto es novedoso. Por ello nos dimos a la tarea impartir temas sobre cómo trabajar a distancia para maestros de zonas marginadas. Eso les abrió un poquito más las expectativas a los maestros y les dio algunos tips de cómo empezar a trabajar, de cómo empezar a organizar su plan de trabajo, ese plan de mediación, ese plan de recuperación y también les dio más seguridad a los maestros porque de alguna u otra forma pues no estábamos preparados para una situación como la que estábamos viviendo”.Dijo que aunque la situación en zonas de alta marginación social es diferente, se tienen implementadas diversas dinámicas de trabajo ya que hay zonas en donde no hay ni siquiera luz y la televisión abierta tampoco es una opción para ellos.“De lo que se trata es de dar seguimiento al proceso de aprendizaje, no de sancionar, porque no están haciendo algo los niños, no de reprobar, mucho menos que ya no quieran seguir estudiando los niños, sino todo lo contrario, ver cómo el maestro puede apoyar en todo ese proceso en donde él no puede estar presente”.Expresó que para este nuevo ciclo escolar será importante la participación de los padres de familia “ahora nos damos cuenta que la participación de los padres, de los mismos familiares hasta del hermano mayor es muy importante en todo este proceso. En un inicio no sabíamos que esto se iba alargar tanto, entonces posiblemente los padres de familia lo tomaron como que esto iba a volver a la normalidad, pero qué padre o qué madre no le importa ya que su hijo vaya quedando rezagado o con alguna situación en donde no se está involucrando”.“Es importante que estén ahí, de que lo pare temprano, de que hable con sus niños, que vea la dinámica de trabajo, que esté pendiente de que esté realizando la tarea, que esté pendiente de prender la televisión cuando le toque al grado en el que va a estar y se va a dar el tema, parte de esta responsabilidades ya están siendo más conscientes en los padres de familia”.La Asociación Civil Agrupando México ha enfrentado cada uno de los retos de acuerdo a como se han ido presentando, para ello ha contado con diversos maestros, doctores y especialistas.“Tenemos maestros y maestras como la doctora Patricia Gamen; la maestra Érika Beatriz Carrillo, de San Miguel de Allende; el maestro Jorge Barrón también de México y de aquí de Veracruz tenemos muchos maestros capaces, muy buenos como el físico Ramón Vargas Salas, como la maestra Brenda Ramos; una servidora también ha dado por ahí algunas conferencias; entonces juntos vamos haciendo equipos, vamos creando temáticas, vamos buscando personas que realmente atiendan los retos que los maestros están pidiendo subsanar”.La Asociación Civil Agrupando México la preside la maestra Alicia González quien es una de las gestoras más reconocidas en el estado de Veracruz, involucrándose en las necesidades tanto de supervisores escolares como de los maestros.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund