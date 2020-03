En la Prepa Juárez no hay denuncias por acoso: Director

El director del Colegio Preparatorio de Xalapa, Francisco Javier Guiochín Hernández, dijo que en dicha institución educativa no existen denuncias por acoso, pues las alumnas que han señalado estos casos no han acudido de manera formal.



"El jueves pasado pegaron un periódico donde hacían alusión a unos maestros de la escuela. Yo los convoqué al Comité Estudiantil para decirles que hay un protocolo que emitió la Secretaría de Educación en donde se manifiestan los mecanismo en los cuales se debe tratar este tema. La denuncia por escrito por el tutor. Yo no puedo resolver, soy administrador. Aquí en la escuela no hemos tenido caso de acoso, denuncias que yo tenga por escrito no", dijo.



En ese sentido, refirió que por las movilizaciones feministas que se han hecho fue que las estudiantes decidieron colocar los tendederos denunciando a 5 profesores.



"Yo soy señalado por dos casos, cuando yo asumí la Dirección en la política que se da en las escuelas, alguien mencionó que yo tenía una denuncia por acoso. Soy una persona muy exigente y eso es lo que no les gusta a los jóvenes, muchas veces alumnos que reprueban toman esos foros para decir que hay problemas. En mi caso me denuncian por encubrir a los profesores, lo más que puedo hacer es separar al maestro de sus funciones", dijo.



Al respecto, enfatizó que el día que gusten, los padres de familia pueden acudir y entregar las denuncias de manera formal.



"Yo creo que es momento de sacar cosas que en la escuela no han sucedido, o que si sucedieron han quedado en el olvido de los estudiantes porque la gente del Comité dice que no hablan por miedo".



Reiteró que no puede actuar en contra de un docente si no existe denuncia formal alguna, acusando que también en los medios de comunicación se le ha denostado.



"Si no hay una denuncia ni verbal, ni escrita, yo cómo puedo actuar. En los medios me denostan, entonces yo tampoco tengo elementos de los dices de los estudiantes, que vengan los alumnos con sus padres", concluyó.