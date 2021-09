Veracruz, Ver., 14 de septiembre de 2021.- En la terminal de ADO se observó a grupo de ciudadanos haitianos que buscan llegar al norte del país. “Mi país no tiene futuro, mataron al Presidente que es el que tiene más seguridad ahí. No hay para comer, ya estaría muerto si me hubiera quedado”, narró Sterver Jozhep.