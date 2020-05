Estimado Director,



Le quiero hacer presente esto que está pasando al norte de Veracruz, en la zona Gutiérrez Zamora-Papantla-Poza Rica.



Los taxistas trasportan a la gente en cajuela para no ser detectada en los retenes de la policía y así poder irse tranquilamente a las playas de esas ciudades.



¿Por qué no se respeta el quédate en casa?



¿Queremos que el virus infecte a más personas?



¿Por qué la policía no controla masivamente el flujo de gente y revisa las cajuelas de los taxis?



Gracias por su atención.