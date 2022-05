En la zona sur, conductor de tractocamión muere calcinado tras volcar

Operador de un tractocamión perdió la vida la noche de este domingo, luego de que volcara la unidad en la que viajaba al salirse de la cinta asfáltica e incendiarse; no pudo salir y perdió la vida calcinado.El hecho se registró sobre la carretera Transístmica Acayucan-Jáltipan a la altura del municipio de Soconusco, en donde el conductor de la pasada unidad tipo tolva doble remolque, no logró incorporarse de la carretera de cuatro carriles a dos carriles que se encuentra en ese tramo carretero, el cual no cuenta con señalamiento alguno.El chofer, quien fue identificado como José Luis “N”, quien procedía de Jáltipan de Morelos y con destino a la ciudad de Córdoba, perdió el control y terminó volcado fuera de la cinta asfáltica, quedando inconsciente por el impacto.La unidad comenzó a incendiarse y fue consumida por las llamas, el conductor no logró salir, muriendo calcinado al interior del tractocamión.Elementos de Protección Civil y Bomberos de Acayucan, Oluta y Soconusco realizaron trabajos para sofocar el incendio de la unidad y del pastizal que se incendiaba en el instante que se consumía la unidad por las llamas.Personal de servicios periciales realizó diligencias para extraer los restos mortales del chofer que fueron localizados al interior de la pesada unidad.