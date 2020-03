En lo general, aprueban en comisiones del Senado regulación de marihuana

Las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda, en el Senado de la República, aprobaron en lo general el dictamen con el cual se busca regular el cannabis.



Durante más de dos horas de discusión senadores de los distintos partidos aprobaron en lo general, con 26 votos a favor, siete en contra y ocho abstenciones, el documento donde se propone la regulación del cannabis desde una perspectiva médica, lúdica e industrial.



Asimismo, el dictamen propone la creación de una Ley para la Regulación del Cannabis, así como reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.



Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano señalaron que la aprobación en lo general del dictamen no significa que haya sido avalado totalmente por los distintos partidos, sino que ahora se tendrán que revisar y discutir puntos específicos del documento en el Pleno.



El dictamen que fue votado hoy en el Senado propone, entre otros temas, que se permita poseer a las personas hasta 28 gramos de marihuana y no sólo cinco como es actualmente, además de que las personas que lo necesiten por su condición de salud puedan sembrar 20 plantas al solicitar un permiso con el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis.



Durante la discusión se mostraron posiciones encontradas frente a esta clase de temas, por ejemplo, la senadora Antares Vázquez (MORENA) la regulación del cannabis “no es la promoción de su uso, sino que se intenta regular el mercado negro” que ya existe en México.



En tanto, Damián Zepeda (PAN) fue uno de los legisladores que se mostró en contra del dictamen al rechazar que se facilite a los jóvenes la posibilidad de conseguir drogas, además de que la regulación del cannabis no permitirá la disminución de la violencia.

Por su parte, los legisladores del (PRI) votaron con abstención debido a que se dijeron a favor de que haya una regulación, sin embargo, el documento que se votó necesita modificaciones a su parecer.