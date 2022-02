En lo que va del año, 79 empleados municipales de Orizaba dan positivo a COVID

En lo que va del año, un promedio de 79 trabajadores del Ayuntamiento de Orizaba se han contagiado de COVID-19. En este momento, el presidente del DIF, Hugo Chahín Kuri, se encuentra en cuarentena luego de haber dado positivo.De estos más de 70 empleados, uno estuvo en el hospital con una situación complicada, misma que va mejorando.Autoridades municipales dieron a conocer que durante todo enero murieron 28 personas en Orizaba a consecuencia de Coronavirus, de estas 9 de Pluviosilla y 19 de otros municipios que fallecieron en hospitales de la ciudad.Aseguran que la incidencia de contagios sigue pero se espera que esta semana se vaya estabilizando. Además que se sigue haciendo un número importante de pruebas en el MacroMARSS.Indicaron que si algún ciudadano no quiere vacunarse que no lo hagan pero toda la gente en Orizaba debe usar cubrebocas por respeto.Apuntaron que no ha sido fácil el arranque de la administración por el tema de la pandemia, aunque cada día se entiende mejor como hacer vida con la presencia del virus, por eso se invita a la gente que use cubrebocas y se vacunen pues mitiga el impacto del Coronavirus en el organismo.