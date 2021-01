En lo que va del año, Ayuntamiento de Orizaba suma 12 casos de COVID

Durante este 2021 ya suman 14 trabajadores del Ayuntamiento de Orizaba que dieron positivo a COVID-19, y 12 más esperan resultados, informó el presidente municipal de Orizaba, Igor Rojí López.



Entrevistado en referencia a las quejas de algunos trabajadores, quienes dijeron que el encargado del área médica del Ayuntamiento, médico de profesión, anduvo trabajando a pesar de ser positivo al virus, el munícipe explicó que cuando se percató por una prueba que tenía COVID-19 ya estaba saliendo de la enfermedad, pues fue asintomático, sin embargo tuvo contacto con un sin número de personas.



"Él cerca de una semana estuvo con COVID-19, no tenía síntomas y cuando se muestreó ya llevaba un lapso y cuando se vuelve a muestrear a la semana, sale negativo, entonces pareciera que la enfermedad la tuvo poco tiempo, pero no, lo que sucedió es que fue asintomático. Ahora ya está en funciones".



Aumenta ocupación hospitalaria



Autoridades municipales así como los mismos trabajadores de las dependencias de Salud, han revelado el aumento considerable en la ocupación hospitalaria en la zona de Orizaba, esto consecuencia del COVID-19.



Tal y como se preveía, el número de casos ha venido en incremento, viéndose así que las fiestas de diciembre aportaron mayor número de personas infectadas con el coronavirus.



Por ello ha aumentado la capacidad de hospitalización en los nosocomios de Orizaba como lo son IMSS e ISSSTE, así como el Hospital Regional de Río Blanco.



Ante este panorama es que se ha pedido que la gente realice su mayor esfuerzo para evitar el alza en el número de casos.



Asimismo apuntaron las autoridades que este día se reunieron en la sesión del Comité Municipal de PC, que el decreto debería incluir no solo a Orizaba, sino a toda la zona, pues de qué sirve que Pluviosilla cierre lugares, cuando en los municipios vecinos se puede tener actividad de manera normal.