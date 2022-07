En lo que va del año, INE ha tramitado sólo un cambio de género en credencial para votar

En lo que va del año, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Coatzacoalcos ha tramitado sólo un cambio de género en la identificación oficial de un habitante porteño.Gleny Martínez Hernández, vocal del Registro Federal de Electores de la XI Junta Distrital Ejecutiva, aseveró que desde el 2017, el INE, en su afán de garantizar el derecho a la identidad de todos en el país, permite este trámite en favor de la comunidad LGBT+.La funcionaria dijo que para llevar a cabo este cambio, la persona interesada debe llevar su acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente y una identificación con fotografía."El día de hoy vamos a realizar en este módulo un trámite de cambio de género de una ciudadana que ha realizado su trámite de manera jurídica y ya cuenta con su documento de identidad de cambio de género del que naturalmente contaba. Para el trámite del INE, a todos los ciudadanos y ciudadanas se les pide lo mismo", destacó.Recordó que desde hace 5 años el INE cuenta con los protocolos que garantizan los derechos de las personas trans y aunque ha sido una ardua labor la difusión del trámite, se ha hecho a quien lo solicita, aunque reconoció que no es muy regular."En este año es el primero que realizaremos, no es el primero que se ha hecho en este módulo de atención ciudadana y además hay que recordar que este trámite se hace en cualquier módulo y en cualquier ciudad", aseveró.Aunado a lo anterior, explicó que cuando integrantes de la comunidad LGBT+ llevan a cabo su cambio de género, específicamente cuando es de hombre a mujer, ya no se les pide que se desmaquillen como se hacía con anterioridad.