En lo que va del año, SSP en sur del Estado ya acumula 20 quejas

El delegado Tonatiuh Hernández Sarmiento reveló que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sur de Veracruz ha puesto trabas al trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Refiere que obstaculizan el ingreso de los trabajadores a las instalaciones policiacas y hay nula información con respecto a los detenidos.Además, Hernández Sarmiento dio a conocer que las familias que llegan a pedir informes acerca de la cárcel preventiva son muchas veces dejadas esperando entre 8 y 10 horas afuera de las instalaciones. Tal situación se replica con algunos trabajadores de la CEDH, cuando el agraviado les pide su intervención."… Desgraciadamente sí, aunque se molesten, aunque me pongan impedimentos para ingresar a sus instalaciones, hay muchas quejas de violaciones a derechos ciudadanos; traslados de automóviles sin autorización, cobros excesivos para liberación, detenciones arbitrarias y largas horas de espera no sólo a la gente, sino a nosotros también para darnos información. Nos dicen que la ciudadanía ya encontró el caminito y no se trata de eso porque ellos deben atenderlos", detalló.Sarmiento lamentó que la cifra de quejas en contra de la SSP sea tan elevada apenas en el primer mes del año. Entre los quejosos hay ciudadanos de Coatzacoalcos y migrantes."Nos enteramos los primeros días de enero de una situación con migrantes, presentaron su queja y no sólo eran dos afectadas sino varias más y gente de Coatzacoalcos. Ya tenemos esa queja integrándose. También hubo una queja de haitianos contra la SSP. El año pasado ni una sola queja por migrantes y ahorita 5 en lo que va del mes. A diferencia de otros años donde enero era tranquilo, este año llevamos 20 quejas, aunque no todas contra la SSP", precisó el delegado.Tonatiuh Hernández mencionó que las demás quejas son contra las Fiscalías, los Ayuntamientos y las Autoridades Federales. Durante el 2021, la CEDH integró 120 quejas.