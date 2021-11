En lo que va del Gobierno Estatal, se han capturado 60 líderes criminales

60 líderes del crimen organizado han sido capturados en lo que va de esta administración, gracias a los trabajos de inteligencia efectuados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).Al respecto, el titular de la oficina en Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que fue en el 2019 cuando la Secretaría de Seguridad Pública abrió el departamento de inteligencia, mismo que ha dado muy buenos resultados."Abrimos el Departamento de Inteligencia y nos ha dado muy buenos resultados. Hemos detenido a 60 líderes del crimen organizado y no ha habido daños colaterales. Cuando vemos que habrá, preferimos abortar a causarle daño a personas que no tienen nada que ver", detalló.El encargado de la seguridad en el Estado aseguró también que los delitos como el homicidio, secuestro, robo y robo a casa-habitación son de los que más han disminuido en este puerto gracias al desempeño del Mando Único."Ha funcionado mucho el Mando Único, agradecerle a la Policía Municipal que ha tenido la idea y han agarrado el mando y hemos tenido buenas detenciones y no sólo aquí, sino gente que andaba huyendo como cómplices del 'Z40'. El último lo pescamos en Xalapa, huía y venía cada semana por sus ganancias y en una de esas lo detuvimos con 5 o 6 personas más", refirió.El Secretario de Seguridad dijo que el trabajo de los elementos en este Buen Fin es intenso. Actualmente en el operativo de Coatzacoalcos participan 500 uniformados en 50 unidades."Esperamos que la gente salga a reactivar la economía y que se sienta segura en los centros comerciales y el centro de la ciudad", declaró.A pesar de ello, Gutiérrez Maldonado pidió a la población no confiarse y no dejar pertenencias a la vista en sus vehículos."Si van a viajar en coche propio no dejen objetos de valor a la vista y tampoco si son aparatos que se manejan con pilas, laptops, tabletas y teléfonos celulares no los dejen dentro pues los delincuentes ya traen escaner para detectar las baterías. Ellos no saben qué es pero sí saben que es un aparato. Las bolsas no dejarlas a la vista en estacionamientos, dinero llevarlo en tarjetas, no lo muestren", sugirió.Finalmente, mencionó que hay elementos que están recorriendo las calles a pie para tener proximidad con la población.