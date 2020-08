En localidad de Pacho Viejo, en Coatepec, contemplan Grito “virtual”

El agente municipal de Pacho Viejo en Coatepec, José Antonio Cuellar Ronzón, adelantó que esa localidad podría celebrar el tradicional Grito de Independencia de manera virtual, ya que debido a la contingencia sanitaria no será posible hacerlo de modo presencial.



Entrevistado, dijo que aún se analiza y apenas se está en pláticas, pero aseguró que se busca la forma de efectuarlo en línea para que la gente no salga de sus hogares.



“Estamos planeando hacerlo virtual pero no tenemos claro lo que vamos a presentar, pero estamos en pláticas, estamos buscando la manera de hacerlo”, detalló.



Por otra parte, señaló que, aunque se han efectuado desinfecciones en lugares públicos de la congregación, es necesario que se refuercen estas medidas, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que acudan a sanitizar, así como a hacer fumigaciones para evitar brotes de dengue.



“Se han efectuado poco, unas dos ocasiones, pero no han sido a toda la comunidad, se han hecho en lugares de aglomeraciones como paradas de autobuses, donde se hacen las plazas sobre ruedas, donde venden ropa y verdura, en el campo deportivo, en Bonafont y Dinamo es donde se ha fumigado más”, concluyó.