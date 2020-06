En localidades de Naolinco caerá cosecha de café, advierte Consejo Regional

El Presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, informó que se espera una buena cosecha del aromático principalmente en la zona de Cosautlán, no así en lugares como El Espinal y Mesa del Espinal en Naolinco, debido a que las lluvias en éstos últimos no han resultado favorables.



“Por la zona de Cosautlán el clima es ideal pasó una primera floración y viene una siguiente, no va a haber la cosecha que queremos, pero será similar a la que pasamos, sí va a haber. Por El Espinal les está afectando, no ha llovido casi, les está perjudicando a toda la cuestión agrícola, es preocupante”, comentó.



Y es que dijo que aunque no será la cosecha que se espera, sí habrá café y en este sentido dijo que la pandemia del COVID-19 no ha afectado tanto al sector, debido a que pudieron hacer sus ventas en el mes de abril.



“No vamos bien pero no podemos quejarnos de que vamos mal, a pesar de todo y sobre las circunstancias, tuvimos algunas situaciones positivas pues al entrar la pandemia, el café repuntó considerablemente en precio y los productores pudieron venderlo la mayor parte a un buen precio en todo el mes de abril, donde hubo café no se sintió tanto el impacto de la pandemia”, señaló.



No obstante, indicó que en este momento se vuelve un poco más crítica la situación pues el precio del aromático ha disminuido, de ahí que mencionó la importancia de transformar el café cereza en pergamino.



“Sí está crítico el precio porque anda en 6 o 5 pesos el kilo, está muy bajo. Para los productores la importancia de convertir su café de cereza a pergamino, claro que influye que no hay recursos para transformar su café. Estamos viendo con la Financiera Nacional un financiamiento de cosecha de 10 mil pesos por hectárea, esto saldría en el mes de agosto, además de buscar mercados especiales”, finalizó.