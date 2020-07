En Los Reyes, cierran paso a comunidad para pedir obras

Habitantes de la comunidad de Totolatempa bloquearon el camino que va de la cabecera hacia esa localidad en demanda de que el Alcalde les otorgue obra pública.



Florencio Hernández, uno de los inconformes, señaló que desde que inició su periodo el alcalde Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle nunca los ha tomado en cuenta.



Señaló que el Presidente Municipal les dijo el año pasado que se llevaría a cabo una obra por un monto de millón y medio pero nunca se hizo y en este año no saben si consideró alguna obra porque no les dijo nada.



Comentó que el Edil dice públicamente que las obras las lleva a cabo con el consenso de la comunidad, “pero no es verdad porque simplemente se reúne con algunas personas”.



Recordó que incluso el año pasado le hicieron un plantón por esa falta de transparencia y al parecer “hizo coraje” y ya no los toma en cuenta.



Recordaron que lo que demandan es que se presente el Alcalde, que haga una reunión y si va a hacer una obra que tome en consideración la opinión de la comunidad y les informe del monto de aplicar.



Aseguraron que permanecerían en el lugar, así se lleven los días que sean, hasta que el Alcalde les dé la cara.