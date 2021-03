En Martínez de la Torre no impedirán llegada de turistas durante Semana Santa

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Ayuntamiento de Martínez de la Torre no negará el acceso de personas a los diferentes sitios ecoturísticos, pues de hacerlo, dice el alcalde José de la Torre Sánchez, se incurriría en una ilegalidad.



Dijo que el Consejo Municipal de Protección Civil definirá la estrategia para implementar las medidas sanitarias y así evitar posibles contagios.



Al momento, Martínez de la Torre se encuentra con luz naranja en el Semáforo Epidemiológico y registra 747 casos confirmados de COVID-19, 119 defunciones y 168 casos sospechosos.



Sin embargo, el Alcalde insistió que no se puede negar el paso a las personas porque la ley no lo permite.



“Los que vienen de fuera y quieren pasar por Martínez de la Torre pueden hacerlo, no podemos tapar el paso porque caeríamos en una ilegalidad”.



Además, quienes deseen quedarse en el municipio para acudir a los diversos destinos ecoturísticos, lo podrán hacer.



Agregó que se les exhortará a mantener la sana distancia, usar cubrebocas y realizar lavado frecuente de manos, “para que no haya más infectados”.