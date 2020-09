En marzo estaría listo el nuevo relleno sanitario, en Xalapa: Alcalde

Para el mes de marzo de 2021, estará listo el nuevo relleno sanitario en Xalapa, adelantó el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, al recordar que esta obra forma parte del proyecto denominado “Eco Parque”.



El edil explicó que este proyecto incluye el Biodigestor, así como un centro de reciclaje, otro de compostaje, un vivero que producirá plantas y árboles para la reforestación de Xalapa, así como dos áreas naturales protegidas.



“El Eco Parque es una instalación compleja porque no sólo va a recibir los residuos como los generamos, sino que va a permitir que separemos los residuos”, asentó el alcalde capitalino.



Para esta obra, el Ayuntamiento de Xalapa destina recursos por el orden de los 40 millones de pesos y estará concluido el próximo año.



Previo al inicio de la ceremonia de la “Batalla de Chapultepec” el edil mencionó que la obra se encuentra en proceso, misma que realiza una empresa diferente a la que originalmente se había mencionado.



Y es que reconoció que la empresa en cuestión había sido señalada de incumplimientos en otros municipios y aunque no dio nombre, dijo que no será dicha empresa quien realice las labores del nuevo relleno sanitario.



“Ya está en proceso de construcción y la expectativa es que concluya al empezar el año próximo, el nuevo relleno sanitario, está al lado del actual relleno; confiamos en que empezando el año próximo a más tardar en marzo del año próximo ya estará en funciones”, finalizó.